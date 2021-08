Jhon Arias - Reprodução / Fluminense

Jhon AriasReprodução / Fluminense

Publicado 26/08/2021 14:24

Rio - O meia colombiano Jhon Arias chegou recentemente ao Fluminense, mas já vem demonstrando seu carinho pelo clube das Laranjeiras. Relacionado para a partida desta quinta-feira (26), contra o Atlético-MG, o jogador publicou nas redes sociais toda sua gratidão e satisfação em agora fazer parte do elenco Tricolor.

Através de sua conta oficial do Instagram, Arias afirmou estar "feliz e grato pela oportunidade de poder pertencer a um dos clubes mais tradicionais do mundo".

Publicidade

Caso tenha oportunidade no duelo válido pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos, Jhon Arias fará sua estreia com a camisa tricolor. O colombiano assinou vínculo com o Flu até o fim de 2025.