Preparação do Fluminense para o confronto contra o Atlético-MG pela Copa do BrasilFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 26/08/2021 19:52

Rio - Nesta quinta-feira (26), o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de idas das quartas de final da Copa do Brasil. Antes do confronto, o técnico Marcão projeta duelo contra o Galo e destaca a importância de abrir vantagem.

"Expectativa é de mais um grande jogo, super difícil e estudado. Estamos fazendo de tudo para minimizar os nossos erros e buscar surpreender o adversário. Será muito importante sair dessa primeira partida com o resultado positivo", disse o técnico Marcão.

O jogo de volta do Tricolor, no Mineirão, seria em uma quinta-feira, dia 16 de setembro, às 21h30, mas acabou sendo antecipado para o dia 15, quarta, às 19h, devido ao início das Eliminatórias da Copa do Mundo.