Marcão ainda não venceu após assumir o Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Marcão ainda não venceu após assumir o Fluminense Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 27/08/2021 11:38

Sem vencer há seis partidas, em três competições diferentes, o Fluminense terá de mudar o foco após perder para o Atlético-MG por 2 a 1 pela Copa do Brasil. Como o duelo de volta das quartas de final será apenas no dia 15, o Tricolor terá antes três compromissos importantes no Campeonato Brasileiro, para se afastar da zona de rebaixamento. Com o sinal de alerta, o técnico Marcão terá de ajustar os erros e retirar a pressão sobre o time, mas também com a esperança de recuperação na Copa do Brasil.

"A gente tem uma sequência importante no Brasileiro, mas acredito que vai ser o reflexo que a nossa equipe vai demonstrar dessas partidas no campeonato. Na Copa do Brasil não tem gol fora, uma vitória simples nos coloca em condições iguais. A gente vai com muita coragem, dedicação e empenho para reverter essa situação no Mineirão. Eu tenho certeza que podemos tirar proveito dessas competições", analisou o treinador.



Após um empate e uma derrota, ambos em jogos contra o Atlético-MG, o início de Marcão é complicado, mas o treinador avisa que os dois duelos foram específicos, contra uma das principais equipes do futebol brasileiro. E promete um Fluminense diferente nas próximas partidas.



"É importante a gente analisar cada adversário. Para esses jogos contra o Atlético, a gente tentou tirar velocidade. Mas para esse jogo do Bahia é analisar os pontos importantes e escolher a melhor equipe, melhor estratégia para conseguir os pontos no Brasileiro", afirmou.