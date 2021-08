Caso seja declarado culpado, o zagueiro Manoel deve receber punição de até seis jogos - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/08/2021 19:50

Rio - O zagueiro Manoel será julgado na próxima segunda-feira (30), no STJD, pela expulsão contra o Criciúma, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 0, no Maracanã e o jogador marcou um dos gols.

O lance do cartão vermelho aconteceu quando o zagueiro chutou a bola para longe após o juiz ter parado a jogada. No entanto, Manoel já tinha um cartão amarelo e acabou levando o segundo. Em transmissão ao vivo no site do STJD, o julgamento será às 13h.

O zagueiro será enquadrado no Artigo 258 § 2° II do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e, caso seja declarado culpado, poderá receber uma punição de até seis partidas. No elenco do Fluminense, o jogador disputa posição com Nino, Luccas Claro, David Braz, Luan e Matheus Ferraz.