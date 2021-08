Fred foi o autor do gol do Fluminense na derrota por 2 a 1 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/08/2021 16:58

Rio - O Fluminense largou atrás na fase quartas de final da Copa do Brasil após perder o primeiro duelo para o Atlético-MG pelo placar de 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. Em seu canal no Youtube, o ídolo Tricolor e agora comentarista, Gerson "Canhotinha de Ouro", falou sobre a difícil missão do clube das Laranjeiras para reverter o prejuízo na próxima semana.

"Para segurar este time do Atlético-MG é difícil. Toca a bola muito bem entre Nacho, Zaracho, Allan, Savarino, Vargas e tem o Hulk ainda. É muito difícil você segurar este time. Toque de bola vem perfeito do meio de campo, você tem que estar muito bem plantado para marcar", disse Gerson.

Para conquistar a vaga na semifinal, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença ou, no mínimo, por um gol para levar a decisão para os pênaltis. O Galo joga por dois resultados.