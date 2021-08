Romerito completa 61 anos neste sábado - Foto: Divulgação/Fluminense FC

Publicado 28/08/2021 15:59

Rio - Neste sábado (28), o Fluminense publicou em suas redes sociais uma comemoração pelo aniversário de um dos maiores ídolos da história do Tricolor: O ex-jogador paraguaio, Romerito, que completa 61 anos.

Romerito foi campeão brasileiro em 1984 e autor do gol do título. Além disso, é um dos ex-atletas mais vitoriosos com a camisa do Tricolor das Laranjeiras. No currículo, o ex-jogador possui o Torneio de Seoul (1984), Campeonato Carioca (1984 e 1985) e Copa Kirin (1987).

O ex-jogador Romerito, além dos títulos conquistados com a camisa do Fluminense, disputou 212 partidas e marcou 59 gols.

