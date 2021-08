Fred marcou 36 gols e, empatado com o ex-jogador Romário, são os maiores artilheiros da Copa do Brasil - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/08/2021 17:39

Rio - Após a derrota do Fluminense para o Atlético-MG por 2 a 1, pelo jogo de idas quartas de final da Copa do Brasil, o comentarista do Grupo Globo elogiou a atuação do atacante Fred e disse que o atleta não poderia ser chamado de "cone" e sim de "ícone".

"Queria agradecer porque, além de ser um dos maiores comentaristas, parece que ele vive nosso ambiente. Não só estatística, mas comentários com muita sabedoria. Uma honra esse elogio. Você sabe que tenho uma admiração muito grande por você', Fred disse após o jogo", disse Fred após a partida.

Na Copa do Mundo de 2014, o rótulo de "cone" foi atribuído ao desempenho do atacante nas partidas, apesar dele ter sido convocado bastante para a seleção brasileira. Na última quinta-feira, o jogador marcou um gol de pênalti pelo Fluminense e alcançou os 36 gols marcados, empatado com o ex-jogador Romário, como os maiores artilheiros da Copa do Brasil.