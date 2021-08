Marcão tenta a primeira vitória após reassumir o Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 29/08/2021 16:56

Sem vencer há seis partidas em três competições diferentes, o Fluminense enfrenta o Bahia nesta segunda-feira, às 19h no Maracanã pelo Campeonato Carioca, pressionado. E para tentar se afastar da zona de rebaixamento - os resultados da rodada impediram a entrada na degola -, o técnico Marcão não poderá contar mais uma vez com Caio Paulista, além de outros desfalques.

A expectativa era de que Caio Paulista já pudesse ficar à disposição, mas não será desta vez o retorno, segundo o site 'Ge'. Ainda em recuperação de lesão grau 3 na coxa direita, o atacante esteve perto de volta na semana passada, mas sentiu novamente dores e precisou dar alguns passos atrás no tratamento e terá de esperar mais alguns dias.



A ausência de Caio Paulista, que sofreu a lesão em 24 de julho, coincide com a queda de desempenho da equipe, em especial do ataque. Foram apenas duas vitórias nas últimas nove partidas e, dos últimos oito gols marcados pelo Tricolor, apenas um foi com bola rolando.



Para completar, Marcão, que irá para o terceiro jogo desde que assumiu, não terá o substituto de Caio Paulista: Luiz Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Outro fora é Abel Hernández. A tendência é que Gabriel Teixeira jogue no ataque. Outra opção é Jhon Arias, que estreou na partida passada, contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.