Marcão tenta a primeira vitória após reassumir o Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 30/08/2021 11:35

Com a necessidade de vencer o Bahia para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá mais desfalques para a partida desta segunda-feira, às 19h no Maracanã. Além de Luiz Henrique e Abel Hernández, suspensos, a assessoria do Tricolor confirmou que Egídio e Gabriel Teixeira também não foram relacionados.



O lateral foi apenas poupado devido à sequência de jogos que vinha disputando. Já o jovem atacante sentiu desconforto muscular no treino de sábado e retornou preventivamente ao departamento médico. Vale lembrar que ele ficou fora 10 dias com lesão na coxa esquerda e havia retornado na semana passada.



Para o lugar de Egídio, Danilo Barcelos é a opção. Entretanto, para o ataque, o técnico Marcão perdeu o substituto natural de Luiz Henrique. Como ainda se recupera de lesão na coxa direita, a tendência é que Jhon Arias ganhe a primeira chance como titular.