Marcão em coletivaReprodução

Publicado 31/08/2021 12:00

Rio - Nenê tem vivido uma montanha-russa no Fluminense. Após começar a temporada sendo titular quase que incontestável, o meia viu suas chances diminuírem desde a chegada do técnico Marcão. Na última partida, a vitória sobre o Bahia por 2x0, ele sequer entrou em campo. Após o jogo, o treinador explicou a situação que envolve o atleta.

Segundo Marcão, a escolha é apenas tática. Pelos treinos realizados durante a semana, o treinador entendeu que a melhor escolha era Cazares, que entrou no segundo tempo da partida.

"Foi por ordem tática, a gente optou por colocar três volantes pelo Campeonato Brasileiro ter equipes muito niveladas. O importante para nós foi passar desse jogo sem tomar gol, e a gente tem um tripé de volantes e precisávamos de homens que fazem profundidade, como o Lucca e o Arias. Então eu precisava de dois homens que usam tanto o jogo por dentro quanto profundidade, e a gente tem o pivozão que é o Fred. Mas é um cara muito experiente, está sempre à disposição, no jogo passado conseguimos usá-lo", explicou Marcão, antes de completar:

"Para esse jogo, a semana do Cazares foi muito boa, por isso trouxemos ele. Nós analisamos muito bem o treinamento durante a semana, essa é a minha base, juntamente com a estratégia do jogo", concluiu.