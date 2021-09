Time do Fluminense comemora o segundo gol contra o Bahia - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 31/08/2021 17:37

Rio - Após a vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Bahia, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcão enalteceu o time e destacou que esse é o "espírito" da equipe de guerreiros. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a 13ª colocação e soma 21 pontos.

"Em relação ao posicionamento, a nossa equipe, da maneira que estar jogando, queremos ela dessa forma, lutando por todas as bolas desde o início até o fim. Lógico que queremos um time que jogue, seja apoiado, a gente fez isso no treinamento para chegar no nível que a gente joga", disse o técnico Marcão.



"Hoje o adversário nos colocou em uma posição muito perigosa, onde eles entregaram tudo, um ajudou o outro, conseguimos toda energia de fora do banco e conseguimos fazer. Esse é o espírito Marcão, essa é a equipe dos guerreiros, a gente fica feliz por isso. No final do jogo, entregamos tudo lá dentro. Quando se faz isso, a chance da vitória fica muito próxima", concluiu.