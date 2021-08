Marcão - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 31/08/2021 09:30

Rio - Após um empate e uma derrota em jogos contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, Marcão conseguiu a sua primeira vitória nessa nova passagem pelo Fluminense. Com gols de Lucca e Bobadilla, o clube das Laranjeiras teve dificuldades, mas derrotou o Bahia, no Maracanã. O técnico exaltou os três pontos conquistando em confronto muito equilibrado pelo Campeonato Brasileiro.

"Fizemos um movimento durante a semana para a nossa equipe criar mais. Para pisarmos mais na área. Para termos o Fred não só sozinho lá na frente, com aproximação do nosso sistema, com variações. Com infiltrações. Lógico que queremos o Fluminense criando várias oportunidades. Só que encontramos um adversário que conseguiu anular a nossa criação. Foi um jogo bem igual. E conseguimos sobrepor na bola parada. Decidimos o jogo dessa forma. Queremos sempre o Fluminense jogando bem, construindo. Mas quando não dá, como foi hoje, é saber sofrer no momento certo e sermos eficientes lá na frente quando a oportunidade aparecer. Mas temos trabalhado muito para fazermos um jogo de bastante criação e oportunidades para os nossos atacantes", afirmou.



A partida marcou o primeiro jogo de Jhon Arias como titular do Fluminense. O colombiano, de 23 anos, recebeu elogios de Marcão pela atuação. O jogador atuou durante quase 90 minutos no Maracanã.

"Gostei muito do Arias. Evoluiu absurdamente. Lógico que tem a adaptação. E vai nos ajudar muito no decorrer do campeonato. Ele pode jogar por dentro, pelo lado. Ele criou algumas situações em que se trabalharmos bem, nossa equipe vai colocar ele em condições de ajudar mais. Ele tem essa facilidade no um contra um", disse.