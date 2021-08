Marcão ainda não venceu após a demissão de Roger Machado - Lucas Mercon / Fluminense

Marcão ainda não venceu após a demissão de Roger MachadoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 30/08/2021 21:03

Em um jogo truncado e com emoção nos minutos finais do segundo tempo, o Fluminense bateu o Bahia no Maracanã, por 2 a 0, com gols de Lucca e Bobadilla. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio no Maracanã. As duas equipes tiveram poucas oportunidades e muitas dificuldades na criação. Apesar do jogo amarrado, o Fluminense era quem tinha as melhores oportunidades.

Aos 18 minutos, Arias lançou Fred na frente da área. O camisa 9 dividiu com a marcação e a bola sobrou para Martinelli, que chutou de primeira e mandou por cima do gol. Aos 25, novamente o Tricolxor chegou com perigo, e novamente com a dobradinhas Arias & Fred. Arias tocou na área para o atacante, que girou em cima da marcação e bateu rasteiro, mas Matheus Teixeira fez a defesa sem dar rebote.

Porém, aos 35, de tanto tentar, o Fluminense, enfim, conseguiu abrir o placar. Lucca cobrou falta de longe, o goleiro Matheus Teixeira foi na bola, conseguiu encostar nela, mas não evitou o golaço tricolor. Com a dificuldade que o time de Marcão vem enfrentando para criar, que não é de hoje, já era de se imaginar que a bola parada seria a melhor alternativa. O problema é ficar refém dessa estratégia. Dos últimos nove gols da equipe, oito nasceram de pênaltis, falta ou escanteio.

Na segunda etapa, o Fluminense até conseguiu ampliar o marcador, mas o gol foi invalidado. Samuel Xavier cruzou pela direita da área para Fred, que desviou de leve na bola, que morreu na rede do Bahia. Mas a arbitragem não validou o gol e marcou o impedimento.

Depois desse lance, o Tricolor caiu de rendimento e viu o Bahia mandar no jogo. A pressão baiana começou aos 13 minutos. Rodriguinho avançou pelo meio, chutou rasteiro de fora da área, mas Marcos Felipe conseguiu fazer a defesa.

Aos 32, Após cobrança de escanteio de Rossi na área, Marcos Felipe saiu do gol, mas não achou nada. Luiz Otávio cabeceou e mandou no travessão. Na volta, Lucca mandou para fora. E não parou por ai. Aos 36, Rossi cruzou rasteiro pelo lado esquerdo e encontrou Juninho Capixaba na área, que chutou forte. Marcos Felipe desviou, a bola explodiu no travessão e saiu. Quase o empate do Bahia.

O Tricolor baiano não desistia e, aos 41, Rossi cobrou a falta na área, Luiz Otávio subiu mais que a marcação do Fluminense e mandou a bola para fora, desperdiçando grande chance. O Tricolor, entretanto, conseguiu segurar a pressão do Bahia e ainda conseguiu marcar o segundo para fechar o caixão. Cazares cobrou falta direto para o gol. Matheus Teixeira espalmou. No rebote, Bobadilla mandou para a rede

Com o triunfo, o Tricolor subiu três posições e está, momentaneamente, na 13ª colocação. Cuiabá, que enfrenta o Fortaleza no fim da noite de segunda-feira, é o único clube que pode passar o time de Marcão caso vença o duelo.