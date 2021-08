Marcão projeta confronto do Fluminense contra o Bahia - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 30/08/2021 18:38

Rio - Nesta segunda-feira (30), o Fluminense enfrenta o Bahia, às 19h, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 16ª colocação do torneio nacional com 18 pontos, um a menos que o Grêmio, primeiro colocado da zona de rebaixamento. Para destacar a partida, Marcão projetou o duelo e ressaltou a importância de buscar os três pontos.

"Estamos concentrados no Campeonato Brasileiro, em fazer um bom jogo e em conquistar os três pontos. Assim, daremos sequência na competição, o que será de grande importância para a nossa equipe", disse o técnico Marcão.

A importância da vitória vale pela possibilidade do Tricolor subir para a 13ª colocação com 21 pontos, caso vence a partida contra o Bahia. Na próxima quinta-feira, o time terá uma partida atrasada contra o Juventude, o que poderia alavancar mais cinco posições na tabela do Campeonato Brasileiro.