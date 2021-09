Lucca afirma que foi comparado a Gum, querido pela torcida do Fluminense, por Fred após a vitória de virada sobre o Sport - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Lucca afirma que foi comparado a Gum, querido pela torcida do Fluminense, por Fred após a vitória de virada sobre o SportFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 01/09/2021 15:37

Rio - Nesta quarta-feira (1), em entrevista coletiva, o atacante Lucca afirma que foi comparado a Gum por Fred, após fazer dois gols na vitória sobre o Sport e destacou que ficou muito feliz. O jogador disse aprovou a comparação e aproveitou para dizer que sonha em conquistar a torcida do Fluminense.

"Fiquei muito feliz. Minha família também, meu pai que é admirador do Fred, ficou orgulhoso. Isso pra mim é sensacional, ver a família feliz com o seu trabalho. Quero ser querido um pouquinho, pelo menos uns 30% do que o Gum é aqui (risos). Um cara muito respeitado e estou seguindo meu caminho, pensando sempre em coisas boas e positivas", disse o atacante Lucca.

O próximo confronto do Fluminense será nesta quinta-feira (2), contra o Juventude, às 19h, em uma partida atrasada pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a 13ª colocação com 21 pontos.