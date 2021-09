Kayky no treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 01/09/2021 19:44 | Atualizado 01/09/2021 19:48

Rio - Nesta quarta-feira (1), em entrevista ao programa "Tá na Área", do SporTV, o ex-atacante do Fluminense, Kayky, revelou que sofreu na equipe profissional do Tricolor. O jogador foi liberado antecipadamente pelo clube carioca para se apresentar ao Manchester City, na próxima temporada.

De acordo com a revelação de Xerém, o jogador não conseguiu se adaptar com os profissionais por conta do porte físico, ao contrário das partidas no sub-20, com atletas que tinham o mesmo biotipo de Kayky na base.

"A minha equipe jogava de uma forma muito física. Chegando agora no profissional eu sofri. Os jogadores eram bem mais fortes que eu. Senti que, o time jogando um pouco mais com a bola no pé, eu poderia dar mais sim na parte ofensiva", disse Kayky, em entrevista ao "Tá na Área".