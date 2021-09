Conmebol - Foto: Divulgação/Conmebol

01/09/2021

Rio - Conmebol surpreende e multa o Fluminense e seu ex-técnico, Roger Machado, por retardarem o jogo de ida das oitavas de final, contra o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, pela Libertadores.

O Tricolor e treinador foram enquadrados no artigo "5.1.12.6 numeral 2", do Manual de Clubes da Conmebol da Libertadores 2021. A informação é do jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo".

A multa do Fluminense é de U$S 20 mil, cerca de 103,4 mil, enquanto que com o técnico Roger Machado, é de U$S 50 mil, cerca de R$ 258 mil. No entanto, o valor será debitado do que o Fluminense tem a receber da Conmebol por direitos de transmissão ou patrocínios. Por outro lado, o Tricolor pode recorrer da decisão, mas terá um prazo de sete dias corridos, junto à Comissão de Recursos da Conmebol.