Rio - Samuel Xavier chegou ao Fluminense há pouco menos de seis meses e tem vivido de forma intensa o clube. Até pouco tempo, o Tricolor disputava três competições e, portanto, o lateral - que joga no futebol carioca pela primeira vez - ainda não teve tempo de conhecer o Rio de Janeiro. Após seis jogos sem vitória, o time das Laranjeiras conseguiu um resultado positivo de 2 x 0 sobre o Bahia, o qual o Xavier classificou como um "alívio".

"É muito bom voltar a vencer, era o que a gente vinha buscando. Infelizmente, a gente passou pela eliminação na Libertadores e, mesmo fazendo dois jogos bons contra o Atlético-MG, a gente não conseguiu o resultado. Talvez por estar envolvido na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, a gente ficou um pouquinho afastado do G-4, que é o nosso objetivo, e estava perigando na zona de rebaixamento", disse em entrevista ao site "ge.com".

"Graças a Deus, a gente conseguiu essa vitória para dar um respirada. É um alívio, a gente estava precisando desse resultado positivo. Que bom que veio contra o Bahia, na nossa casa", completa o lateral.

Recuperando no Brasileirão, agora o Fluminense tem uma pedreira para enfrentar na Copa do Brasil: reverter o resultado negativo (perdeu por 2 a 1, em casa, para o Atlético-MG) em Belo Horizonte. O lateral sabe que a missão é complicada, mas demonstrou confiança no elenco. Para Xavier, que já jogou no Galo em 2018, a partida ser no Mineirão e não no Horto, pode ser uma vantagem:

"Tive uma curta passagem pelo Atlético, sei que é muito difícil jogar em BH com o Galo. Dificilmente a gente perdia em BH, mas principalmente no Horto. Acho que no Mineirão, a gente tem possibilidade de ganhar, sim. Nossa equipe está preparada para isso, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, o Galo vive um momento muito bom, mas a gente tem totais condições de ir ao Mineirão e sair com essa classificação", afirmou o lateral.