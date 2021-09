Jhon Arias - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 01/09/2021 09:31 | Atualizado 01/09/2021 10:53

Rio - O meia-atacante Jhon Arias, de 23 anos, fez a sua estreia como titular na vitória do Fluminense sobre o Bahia, na última segunda-feira. Em entrevista ao site oficial do Tricolor, o colombiano projetou evoluir ainda mais vestindo a camisa do clube carioca e ter uma sequência de jogos como titular. O jovem deverá começar novamente jogando pelo Flu nesta quinta-feira, em duelo contra o Juventude, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão.

"Foi minha primeira partida como titular e me senti muito bem. Tenho, claro, a mentalidade de melhorar e acredito que seja só uma questão de adaptação, que com o passar dos dias, dos treinamentos e das partidas eu vou encontrando essa fluidez. Fico feliz que esteja me sentindo tão bem e que conquistamos a vitória", afirmou.

Nesta quinta-feira, o Fluminense vai em busca de mais uma vitória em casa para fugir de vez da proximidade com a zona do rebaixamento e planejar voos mais altos no Brasileirão. Em caso de resultado positivo, o Tricolor vai chegar aos 24 pontos e estará em oitavo lugar, a três pontos do G-6 do Brasileiro.

De acordo com os cálculos matemáticos de Tristão Garcia, no momento, a principal luta do Fluminense é contra o rebaixamento. O clube das Laranjeiras tem 14% de risco de cair para a Série B, de acordo com o portal "Infobola". Porém, tudo pode mudar, caso o Tricolor consiga uma sequência positiva no Brasileiro.

Jhon Arias fez sua estreia na partida de ida da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no Nilton Santos. Ele entrou no segundo tempo. Contratado junto ao Indepediente Santa Fe, o jovem assinou contrato com o Fluminense até o fim de 2024.