Caio Paulista - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 01/09/2021 18:25

Rio - Nesta quarta-feira (1), o atacante Caio Paulista retornou aos treinamentos do Fluminense e pode voltar a ser relacionado. O jogador não atua dentro de campo desde o confronto contra o Palmeiras, no dia 24 de julho, no Allianz Parque. A informação é do jornalista Victor Lessa da "Rádio Globo".

Ao contrário do ponta-direita, o atacante Gabriel Teixeira continua em recuperação de uma lesão muscular, e não apareceu no treino desta quarta-feira. Por uma questão estratégica, o Fluminense não quis informar ainda a situação física de ambos os atletas.

Nesta quinta-feira (2), o Fluminense enfrenta o Juventude, às 19h, no Maracanã, em partida atrasada pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 13ª colocação e soma 21 pontos, mesma pontuação do clube gaúcho, que está na 14ª posição.