Caio Paulista - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 02/09/2021 09:30

Rio - Sem jogar pelo Fluminense desde o final de julho, quando enfrentou o Palmeiras, o atacante Caio Paulista vem sendo preparado para retornar ao clube carioca na próxima terça-feira, quando o clube das Laranjeiras enfrenta a Chapecoense, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

O jogador, de 23 anos, sofreu um estiramento de grau 3 na coxa. Caio Paulista chegou a voltar a treinar na semana da partida decisiva da Libertadores, contra o Barcelona, porém, sentiu dores e seu retorno acabou atrasando.



Nesta semana, o atacante voltou a dar um passo para frente em sua recuperação. O departamento médico tricolor adota cautela em relação ao seu retorno. A volta na partida contra a Chape poderá acontecer, mas a prioridade é deixar Caio Paulista com condições de jogo para o confronto da volta pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. O duelo acontece no dia 15.

Bastante criticado pelos torcedores do Fluminense na última temporada, Caio Paulista deu a volta por cima em 2021. O jogador se tornou peça fundamental no time titular do Tricolor, sendo apontado por muitos como o principal destaque da equipe em momentos importantes da temporada.