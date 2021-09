Nonato agradou quando entrou no time do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 02/09/2021 13:13

Depois da vitória sobre o Bahia, o Fluminense enfrenta o Juventude nesta quinta-feira, às 19h no Maracanã, para se afastar mais da zona de rebaixamento e se aproximar do G-6 do Campeonato Brasileiro. Para isso, o técnico Marcão não terá todos os titulares à disposição mais uma vez, já que Martinelli foi poupado da sequência desgastante de jogos e nem sequer foi relacionado. Em seu lugar entrará Nonato, que será titular pela primeira vez desde que chegou.



Outra novidade em relação à vitória sobre o Bahia é na lateral esquerda. Após ser poupado, Egídio está de volta e a tendência é que assuma o lugar de Danilo Barcelos. Marcão também terá de volta Luiz Henrique e Abel Hernández, que ficarão como opção no banco de reservas.

Já Caio Paulista, apesar de voltar a treinar com os companheiros nesta semana, segue fora. A comissão técnica tricolor adota cautela com o atacante que está há mais de um mês fora devido a uma lesão grau 3 na coxa direita. Ele pode retornar contra a Chapecoense, na terça, ou contra o Atlético-MG, dia 15 pela Copa do Brasil.



O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Nonato e Yago; Lucca, Jhon Arias e Fred.