Jhon Arias festeja o seu gol - Lucas Mercon/fluminense

Jhon Arias festeja o seu golLucas Mercon/fluminense

Publicado 03/09/2021 16:57

O empate do Fluminense contra o Juventude por 1 a 1, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, acabou sendo ruim em termos de classificação, mas ficou marcado para um jogador em especial. Último reforço contratado, o colombiano Jhon Arias marcou o gol do Tricolor já no segundo tempo, o primeiro dele com a camisa do tricolor. Após o jogo, ele celebrou, mas se mostrou triste pelo resultado.

"Na verdade é um sabor agridoce, porque se, infelizmente, não nos escapa o resultado no final da partida, seria mais lindo. Marcar o gol ganhando. Mas nos escaparam os dois pontos jogando como mandante. Pessoalmente, estou contente e motivado por marcar meu primeiro gol com a camisa do Fluminense nesse mítico estádio. Espero que seja o começo de mais gols e muitas boas atuações e que, no final, sirva para ajudar a equipe e nos levar aos objetivos que queremos", afirmou Arias, aos canais oficiais do clube.

Arias vem se firmando como titular de Marcão nas últimas duas partidas. Ele havia saído no banco no jogo com o Atlético-MG na Copa do Brasil, mas foi o escolhido durante a suspensão de Luiz Henrique contra e Bahia e mantido para a partida atrasada da 14ª rodada. Elogiado pelo treinador, o jogador tem ido bem.



Agora, o Flu tem nova chance de buscar uma vitória contra a lanterna Chapecoense, na terça-feira, às 21h30, na Arena Condá. Os cariocas estão em 11º lugar, com 22 pontos.