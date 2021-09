Marcão - Lucas Mercon/ Fluminense

Rio - Após vencer o Bahia na última segunda-feira, o Fluminense voltou a tropeçar pelo Brasileirão em jogo atrasado da 14ª rodada da competição, nesta quinta, contra o Juventude no Maracanã. No entanto, apesar do empate, o técnico Marcão enxergou uma evolução em relação a partida anterior.

"Pelo resultado, o sentimento é de que poderíamos ter alcançado um resultado melhor. Mas, pelo desempenho, nós vimos uma evolução, todos bastante satisfeitos com a parte de criação, com a estratégia que foi criada. E, num segundo momento, teríamos que arriscar um pouco e acabamos cedendo um pouco de espaço. A nossa equipe evoluiu com tudo que a gente pediu, foi um jogo mais apoiado, com velocidade, criamos mais oportunidades, não fechamos, não matamos, e eles conseguiram no detalhe tirar essa chance de nós", afirmou.



O técnico voltou a fazer elogios ao colombiano Jhon Arias. O jogador, de 23 anos, teve outra boa atuação, sendo desta vez coroado com o seu primeiro gol, vestindo a camisa do Fluminense.

"Na verdade, estamos nos conhecendo. É um jogador que tem um controle muito grande na boa e um jogo apoiado inteligente. Tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante. Hoje, ele participou mais na partida, é um jogador que se entrega muito, comprometido com o processo, e acredito que tem muito para evoluir. Fico feliz pela procura, ele está querendo se adaptar o mais rápido possível. Vem conversando bastante, está se sentindo em casa, está muito bem adaptado e foi muito bem recebido.", disse.