Publicado 02/09/2021 20:52

Em duelo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu o Juventude no Maracanã e não conseguiu fazer o dever de casa. Após sair na frente, com gol de Arias, o Tricolor cedeu o empate, com Lucca mandando contra a própria meta.

O Fluminense até que fez um bom primeiro tempo diante do Juventude. Com 55% de posse de bola, cinco finalizações contra três do rival e uma chance clara para cada lado. Faltou o gol, é claro, mas a movimentação ofensiva foi bem interessante, algo que o Tricolor não apresentou nas últimas partidas.

Aos 22 minutos, Yago Felipe finalizou de fora da área e mandou próximo à trave direita de Marcelo Carné. O goleiro da Juventude fez boa defesa, mas deu rebote... E, marcado, Fred não conseguiu aproveitar a sobra. Aos 28, a equipe de Caxias até que balançou a rede, mas não valeu. Após cobrança de escanteio, Rafael Forster desviou de cabeça e marcou, mas Heber Roberto Lopes assinalou falta do zagueiro em cima de Luccas Claro.

Aos 42, o Fluminense chegou com perigo de novo. Samuel Xavier e Lucca fizeram boa trama pelo lado direito, e o camisa 7 cruzou na área. Fred se movimentou, mas não alcançou, e a defesa do Juventude fez o corte. Na sequência, Samuel ainda tentou ficar com a sobra, mas cometeu falta.

Na segunda etapa, o Fluminense conseguiu abrir o placar nos primeiros minutos. Aos sete, Ricardo Bueno errou no meio de campo, e Yago, atento, roubou e já tocou para Jhon Arias. O colombiano tabelou com Fred e finalizou na saída do goleiro. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Aos 11, o 'Tik Taka' tricolor entrou em cena. O Fluminende fez grande jogada, trabalhou a bola com velocidade de pé em pé, mas Samuel Xavier pecou na finalização. O lateral recebeu sozinho dentro da área e chutou cruzado, mas mandou direto pela linha de fundo, pertinho da trave direita de Carné.

O Fluminense não fez e acabou sofrendo o empate. Aos 22, Wagner cobrou falta na área, e Lucca tentou afastar, mas mandou direto para a própria meta. Marcos Felipe ainda saltou para fazer a defesa, mas não alcançou.

O Tricolor não se abalou e foi para cima para tentar o desempate. Aos 29, Yago recebeu na intermediária, carregou sozinho e arriscou de longe. O chute saiu cruzado, e Marcelo Carné fez boa defesa. Aos 34, o time de Marcão chegou com perigo de novo. Cazares tentou enfiar bola na área, mas Forster, absoluto no lance, deu um chutão para cima, mas não para longe. Arias brigou com a bola, mas a zaga afastou o perigo.

Depois, o Juventude conseguiu administrar o placar e arrancou um empate fora de casa. Com o resultado, o Fluminense chegou a 22 pontos e está na 11ª colocação. O time de Caxias, com a mesma pontuação, está na 13ª posição.

O próximo jogo do Fluminense será no dia 7 de setembro diante da Chapecoense, na Arena Condá, às 21h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.