Nonato, meia do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 03/09/2021 15:50

Rio - Nesta quinta-feira, o Fluminense ficou apenas no empate com a equipe do Juventude. Com gol do colombiano Jhon Arias e outro contra do atacante Lucca, a equipe das Laranjeiras não conseguiu sair do empate por 1 a 1.

A partida contou com a presença como titular do volante Nonato, contratado recentemente junto ao Internacional, mas teve a ausência do jovem Martinelli, considerado uma das joias Tricolores. O também cabeça de área sequer foi relacionado.

Em entrevista coletiva após o empate, o técnico Marcão avaliou o desempenho de Nonato e explicou a ausência do camisa 38 na lista de relacionados para o confronto diante do Juventude.

"Eu fiquei muito feliz pela entrega e pelo jogo do Nonato. Sobre o Martinelli, ele vinha de muitos jogos, tinha muito minutagem, e em algum momento a gente pensou que deveria dar um descanso para ele. Nós vamos precisar de todos, temos um grupo muito homogêneo, e tenho certeza que vamos ter ajuda de todos."

O próximo compromisso do Fluminense será na terça-feira (7), fora de casa, contra a Chapecoense. O Tricolor ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos somados.