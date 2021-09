Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 06/09/2021 13:29 | Atualizado 06/09/2021 13:29

Rio - O Fluminense ainda não dá seu elenco como 100% fechado. A diretoria tricolor segue cautelosa, mas está de olho em possibilidades que possam surgir no mercado. Tendo em vista que a janela de transferências internacionais já se fechou, para trazer novos nomes eles terão que ser do Brasil ou estarem sem contrato. As informações são do portal "ge.com".

Os maiores desafios são o baixo orçamento e o curto tempo, já que o prazo para inscrição de atletas no Brasileirão vai somente até o dia 24 de setembro. As prioridades do Tricolor são um novo atacante e volante.

Com pouco dinheiro disponível, o Fluminense foca em trazer jogadores livres no mercado ou que custem pouco, como Jhon Arias, que veio por 600 mil dólares (cerca de R$ 3,1 milhões).