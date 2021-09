Nonato agradou quando entrou no time do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 05/09/2021 10:34

Rio - Recém-chegado ao Fluminense, Nonato se destacou nas primeiras vezes que entrou na equipe tricolor. Emprestado pelo Internacional até o fim de 2022, o volante vem se destacando e gerando um bom "problema" para o treinador Marcão. As informações são do portal "uol".

Aos 23 anos, o volante teve sua primeira oportunidade como titular do Tricolor na partida contra o Juventude, na última quinta-feira. Nonato se mostrou mais ofensivo que os outros companheiros da posição e conduziu o time para o ataque.

Com uma "pulga atrás da orelha", Marcão ainda tem optado por formar o meio campo com André, Martinellie e Yago. Agora, com maior poder de criação apresentado, Nonato disputa uma vaga no setor.

Originalmente, Nonato é meia. Inclusive, no São Caetano ele chegou a jogar com a camisa 10 se destacou em uma geração que contava com Matheus Henrique, campeão olímpico pela seleção brasileira e vendo pelo Grêmio para o Sassuolo, da Itália.