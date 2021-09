Jhon Arias - Mailson Santana/Fluminense FC

05/09/2021

Rio - O bom começo de Jhon Arias vem animando os torcedores, membros da diretoria e da comissão técnica do Fluminense. Último reforço do Fluminense, o meia-atacante fez apenas três jogos pelo clube carioca, mas o bom desempenho e a veloz adaptação fazem os tricolores terem grande esperança no colombiano.

O jogador, de 23 anos, foi contratado em definitivo do Independiente Santa Fe. Ele assinou com o clube das Laranjeiras até o fim de 2024. O Fluminense desembolsou 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões na cotação atual) para conseguir contratá-lo em definitivo.



O setor ofensivo é considerado um dos mais carentes do Fluminense. A avaliação é de que falta velocidade e poder de fogo aos jogadores do elenco tricolor. O bom começo e uma possível evolução de Arias vem sendo tratado como primordial para que o clube das Laranjeiras viva dias melhores na temporada.