Caio Paulista - Lucas Mercon / Fluminense

Caio PaulistaLucas Mercon / Fluminense

Publicado 04/09/2021 16:30

Rio - Sem jogos neste fim de semana, o Fluminense voltou aos gramados do seu CT na Barra da Tijuca para treinar. O atacante Caio Paulista, de 23 anos, novamente participou da atividade com o grupo tricolor e animou os torcedores do clube carioca.

O jogador vem sendo preparado para voltar aos gramados na próxima terça-feira contra a Chapecoense, fora de casa. A partida é a última do Fluminense pelo primeiro turno do Brasileiro e o Tricolor busca uma vitória para se aproximar das primeiras posição da competição.



Caio Paulista é um dos principais destaques do clube carioca na temporada. O jogador sofreu um estiramento de grau 3 e está fora dos gramados desde o fim de julho, quando enfrentou o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.