Fluminense derrotou a Chapecoense - Lucas Mercon

Fluminense derrotou a ChapecoenseLucas Mercon

Publicado 07/09/2021 23:29 | Atualizado 07/09/2021 23:35

Santa Catarina - Foi com sufoco, mas o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Contra a lanterna Chapecoense, o Tricolor construiu a sua vantagem no primeiro tempo, levou um susto na etapa final, porém, conseguiu levar a melhor e vencer por 2 a 1 em confronto realizado na Arena Condá.

Substitutos de Jhon Arias e de Fred, Luiz Henrique e Bobadilla deram conta do recado e foram decisivos na vitória do Fluminense. Os dois jogadores fizeram os gols tricolores em Santa Catarina. No segundo tempo, Perotti diminuiu para os catarinenses. Com o resultado, o Fluminense assumiu a sétima colocação com 25 pontos.

Jogando fora de casa, o Fluminense começou propondo o jogo em Chapecó. E com apenas nove minutos, o Tricolor conseguiu o seu gol. Luiz Henrique iniciou a jogada e Samuel Xavier cruzou, a defesa catarinense afastou mal e a bola sobrou para André, o volante tentou o passe, a bola veio mascada, mas chegou até Bobadilla que finalizou forte, sem chances de defesa para o goleiro Keiller.



O gol não fez o Fluminense relaxar nem a Chape reagir. Aos 17 minutos, o Tricolor ampliou. Danilo Barcelos cobrou escanteio e Luiz Henrique subiu bem para cabecear para o fundo das redes do clube catarinense.

Aos 22 minutos, a Chapecoense teve a sua primeira chance na partida. Anselmo Ramon lançou Bruno Silva, que ganhou da defesa do Fluminense e saiu na cara de Marcos Felipe, porém, o goleiro do Tricolor fechou bem o ângulo e fez uma bela defesa.

Aos 27 minutos, o torcedor do Fluminense pode rever novamente Caio Paulista. Um dos destaques do Tricolor na temporada, o jogador estava sem atuar há 11 jogos. Ele acabou entrando precocemente na partida por conta de uma lesão de Lucca, que precisou ser substituído.

Atrás do placar, a Chapecoense tentava uma reação. Aos 34 minutos, após cobrança de escanteio, Alan Santos deu uma belíssima cabeça e o goleiro Marcos Felipe fez um verdadeiro milagre, salvando o Fluminense.

Perto do fim do primeiro tempo, o Fluminense voltou a chegar com perigo. Caio Paulista iniciou jogada e recebeu passe de Bobadilla, a bola chegou até Martinelli, que dentro da área, finalizou, pressionado pela marcação e a bola passou perto do gol da Chapecoense. Aos 47 minutos, o clube catarinense teve outra boa chance com Bruno Silva, mas o atacante acabou chutando para fora.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com a mesma postura, recuada, esperando a Chapecoense. Aos 15 minutos, o Tricolor sofreu o castigo. Denner cruzou e Perotti apareceu para diminuir. A arbitragem anulou o lance, porém, após revisão do VAR, o gol foi considerado legal.

Logo após levar o gol, o Fluminense assustou a Chape. Danilo Barcelos levantou bola para área e Bobadilla cabeceou para fora, após divida com o goleiro Keiller, assustando a Chapecoense. Logo em seguida, Marcão colocou Nenê e Abel Hernádez para dar um novo ânimo ao clube carioca na partida.

No entanto, o Fluminense seguiu sofrendo na partida e aos 33 minutos, por muito pouco a Chape não empatou o jogo. Anderson Leite avançou e cruzou para Perotti, que acabou finalizando caindo e a bola foi para fora. Uma chance impressionante.

Os últimos minutos foram de sufoco e nervosismo para os torcedores do Fluminense. Com dificuldades, a Chapecoense pressionava e tinha a posse de bola nos minutos finais. Aos 48 minutos, Nenê teve uma grande chance de matar o jogo, mas acabou tentando o toque e a defesa da Chape tirou o lance. Porém, o lance acabou não fazendo falta e o clube carioca conquistou os três pontos.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1X2 FLUMINENSE



Local: Arena Condá (SC)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Cartões amarelos: -

Cartões vermelhos: -

Gols: Bobadilla (9'/1ºT) (0-1), Luiz Henrique (17'/1ºT) (0-2), Perotti (15'/2ºT) (1-2)





CHAPECOENSE: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro (Geuvânio - 35'/2ºT), Alan Santos (Ravanelli - intervalo), Denner e Mike (Perotti - 8'/2ºT); Bruno Silva (Foguinho - 30'/2ºT) e Anselmo Ramon (Anderson Leite - intervalo). Técnico: Pintado.



FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André (Nonato - 37'/2ºT), Martinelli e Yago Felipe (Wellington - 37'/2ºT); Luiz Henrique (Nene - 21'/2ºT), Lucca (Caio Paulista - 27'/1ºT) e Bobadilla (Abel Hernández - 21'/2ºT). Técnico: Marcão.