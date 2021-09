Yago - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 07/09/2021 13:00

Rio - Visando terminar o primeiro turno com um resultado positivo, o Fluminense vai a campo nesta terça-feira para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, às 21h30. O meia Yago falou sobre a importância do Tricolor se manter no caminho das vitórias e chegar embalado na segunda parte do campeonato.

"Não tem outro pensamento a não ser a vitória. Mesmo jogando fora de casa, estamos focados para encerrar o primeiro turno com vitória para dar confiança para o segundo", afirmou Yago.

Com os resultados da rodada, o Fluminense está em 12º lugar na tabela, com 22 pontos. Em caso de vitória, pode chegar até a sétima posição, entretanto, ainda tem um jogo a mais que outros clubes. Do outro lado, a Chape amarga a última posição com sete pontos e ainda não venceu na competição.