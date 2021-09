Danilo Barcelos deu uma assistência para o segundo gol do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 08/09/2021 14:22

Rio - Na última terça-feira, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos celebrou a vitória do Fluminense sobre a Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jogador exaltou em uma publicação em suas redes sociais o desempenho do Tricolor.

"Com honra e fé pelo @fluminensefc parabéns pela vitória dificílima , vamos recuperando e buscando novamente nossos objetivos ! Feliz por mais uma assistência e super feliz pelos 3 pontos da equipe", disse Danilo Barcelos no Instagram.

No próximo domingo (12), o Fluminense enfrenta o São Paulo, às 20h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sétima colocação e soma 25 pontos na tabela da competição.