AndréLUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 08/09/2021 13:18

Rio - Apesar de não ter feito gol ou dado assistências, o volante André teve uma ótima atuação na vitória do Fluminense sobre a Chapecoense, por 2 x 1. Após comandar o meio-campo tricolor, o jogador celebrou a vitória e mais um bom jogo com a camisa tricolor.

"Fico muito feliz pela oportunidade. Venho em uma crescente muito boa, treinando forte, e graças a Deus a oportunidade veio e eu pude aproveitar. Fico muito feliz pelo nosso grupo, porque a gente vem trabalhando bastante e hoje a vitória veio", disse André.

O resultado positivou levou o Fluminense aos 25 pontos, assumindo a sétima colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos atrás do último time no G6, o Corinthians. Entretanto, a posição pode mudar, tendo em vista que há outros times com jogos a menos.