Lucca sofreu lesão muscular ainda no primeiro tempo da vitória do Fluminense sobre a Chapecoense - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 09/09/2021 13:17

O Fluminense continua sofrendo com problemas musculares e a vítima da vez foi Lucca. O atacante, que ganhou a titularidade com Marcão, teve uma lesão na coxa esquerda constatada e desfalcará o Tricolor no duelo de domingo contra o São Paulo, às 20h30 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Lucca deixou o campo ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense. Ele sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e já iniciou o tratamento. O Fluminense não divulgou o tempo que o atacante ficará fora, mas nesses casos o tempo mínimo é de 10 dias, o que já o tornaria desfalque também na partida de volta da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, dia 15.

O ataque tricolor vem sofrendo com problemas físicos. Caio Paulista ficou mais de um mês fora e retornou contra a Chapecoense, enquanto Gabriel Teixeira está na transição física. Luiz Henrique, Bobadilla e Abel Hernández também ficaram fora por lesões nos últimos dois meses.