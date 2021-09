Marcão - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/09/2021

Rio - Sem perder há quatro jogos no Brasileiro, o Fluminense passa vislumbrar a possibilidade de sonhar com uma classificação para a Libertadores. Apesar de estar no momento na sétima posição, a colocação pode bastar não somente para voltar a disputar a competição sul-americana, mas também para conseguir a vaga na fase de grupos do torneio. Porém, para garantir este lugar na tabela, a equipe de Marcão terá que fazer um segundo turno superior ao primeiro.

O Campeonato Brasileiro dá seis vagas para a Libertadores, sendo quatro diretas. Porém, existe uma grande possibilidade do G-6 virar G-9 e o sétimo lugar dar inclusive a classificação direta para a fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul. Isto porque Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras Fortaleza e Bragantino, que no momento estão no G-6, têm boas possibilidades de título na Libertadores, na Copa do Brasil e na Sul-Americana.



Caso estes clubes brasileiros conquistem as três taças, mais três vagas abririam para a Libertadores. Como Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Fortaleza estão no G-4 e o Bragantino é o quinto colocado, se as conquistas vierem, o sexto e o sétimo colocados teriam direito não somente a classificação para a principal competição de clubes do continente, mas também a vaga direta para a fase de grupos.

No ano passado, o Fluminense já se beneficiou do mesmo artifício. Em quinto lugar, o Tricolor herdou a vaga direta, porque o Palmeiras conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, abrindo deste modo, mais uma vaga direta para a competição sul-americana pelo Campeonato Brasileiro.

Porém, não vai ser fácil conquistar o sétimo lugar no Brasileirão. Com 25 pontos, o Fluminense ocupa a posição no momento, mas tem um jogo a mais que adversários diretos na tabela. Se olharmos para a pontuação do ano passado, o Tricolor vai precisar de mais 11 vitórias para conseguir alcançar a sétima melhor campanha do país. Em 2020, o sétimo colocado foi o Palmeiras que terminou a competição com 58 pontos.