Bobadilla e Abel Hernández - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 10/09/2021 16:21

Rio - Contratados pelo Fluminense para serem opções no banco para Fred, Abel Hernández e Raúl Bobadilla não têm suas permanências garantidas para o ano que vem. De acordo com informações do portal "UOL", apenas um dos dois estrangeiros deverá continuar no clube carioca na próxima temporada.

Autor de dois gols nos últimos três jogos, o argentino, naturalizado paraguaio, vive um momento melhor. Emprestado pelo Guarani, do Paraguai, Bobadilla teve menos oportunidades na temporada, mas atualmente vem tendo um rendimento superior e nesse momento está na frente de Abel.



O uruguaio, que agradou bastante no começo do ano, está em baixa. Com um salário superior e atualmente como a terceira opção para a posição, Abel Hernández terá que evoluir o seu rendimento para convencer que o investimento vale a pena para o próximo ano.