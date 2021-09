Nino - Lucas Merçon/FFC

NinoLucas Merçon/FFC

Publicado 10/09/2021 15:22

Rio - O zagueiro Nino vem vivendo em 2021 um momento excelente com a camisa do Fluminense. Campeão olímpico e cada vez mais identificado com o clube, o defensor tem uma postura um pouco diferente da maioria dos jogadores. Bastante articulado, o atleta foge do lugar comum em suas entrevistas. Nascido em Pernambuco, Nino demonstra bastante alegria em relação às suas origens.

"Meus pais me transmitiram esse amor e esse orgulho de ser pernambucano, de vir do Nordeste. Lá nós somos muito orgulhosos por isso, temos uma cultura que gostamos de mostrar para os outros. Cuscuz, Carnaval, São João... Eu tentei levar a bandeira de Pernambuco, acabei esquecendo quando fui arrumar a mala. Mas lá o Tiago me ajudou e pude representar Pernambuco. Recebi muitas mensagens depois de pernambucanos agradecendo, pois se sentiram representados ali", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Um outro ponto abordado por Nino foi a utilização da camisa 24 em um partida em que o Fluminense fez uma homenagem a luta contra a homofobia. O jogador, que é cristão, falou da importância de defender a causa LGBTQIA+.

"No momento eu só falei o "sim" para o pedido do clube, mas se eu pudesse responder, responderia que com certeza jogaria com a camisa 24. Eu vi muitas pessoas vindo falar comigo, questionando o fato de eu ser cristão, como se fosse uma contradição. Mas Jesus ensinou o amor, pregou o respeito entre as pessoas. E eu acho que temos que levantar sempre toda bandeira que grita pelo amor, pelo respeito. Não acho que o amor seja o melhor caminho, acho que é o único caminho. Então era a única resposta que eu tinha para dar", disse.