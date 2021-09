Caio Paulista destaca renovação com o Fluminense - Foto: Reprodução/Fluminense

Publicado 10/09/2021 16:00

Rio - Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10), o atacante Caio Paulista voltou a comentar sobre a renovação com o Fluminense e destacou bastante a felicidade por ter a oportunidade de seguir no clube carioca. O jogador assinou contrato até 2026 com o Tricolor.

"Foi um momento difícil. O cara sempre quer entrar e jogar bem. Não estava tendo boas atuações. É normal. A torcida quer o melhor pro clube, que o jogador entre, dê resultado e ajude. Graças a Deus dei essa virada de chave, as jogadas começaram a entrar, comecei a fazer gols. Graças a Deus hoje me dão apoio, têm carinho por mim. Vou procurar evoluir ainda mais para dar alegrias à torcida e à instituição", disse o atacante Caio Paulista.

Neste domingo (12), o Fluminense enfrenta o São Paulo, às 20h30, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sétima colocação e soma 25 pontos na tabela da Série A.