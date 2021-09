Felipe Amorim - Nelson Perez/Fluminense FC

Felipe Amorim Nelson Perez/Fluminense FC

Publicado 12/09/2021 13:59

Rio - O meia-atacante Felipe Amorim ganhou na Justiça o processo contra o Fluminense. O jogador, que esteve no Tricolor em 2016, receberá o valor de sentença de R$ 1 milhão, segundo decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. A decisão, no entanto, ainda cabe recurso. As informações são do site "ge.com".

O jogador, hoje com 30 anos, só entrou em campo em apenas dez oportunidades pelo Fluminense. O contrato do meia se estendia até 2019, mas o atleta acabou sendo emprestado a diversos clubes, como Coritiba (2016), América-MG (2017), Figueirense (2018) e Guarani (2019).

Desde 2017 o atleta cobra Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), direitos de imagem a partir de dezembro de 2018 e as férias de 2019, além de juros e multa. Atualmente, Felipe Amorim joga no futebol tailandês, onde defende o Chiangrai United.