Fred - Mailson Santana/Fluminense FC

FredMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 11/09/2021 14:12

Rio - Segundo maior artilheiro da história do Fluminense, vice-artilheiro da história do Brasileirão, maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Brasil estes são feitos conquistados por Fred. Neste domingo, contra o São Paulo, o ídolo tricolor deverá entrar em campo para alcançar mais uma marca vestindo a camisa do clube das Laranjeiras.

Poupado contra a Chapecoense, Fred irá completar 350 jogos pelo Fluminense no duelo válido pela 20ª rodada do Brasileiro, contra o Tricolor Paulista, no Maracanã. O atacante marcou 194 vezes com a camisa do clube das Laranjeiras.



Em sétimo lugar, o Fluminense vive um bom momento na competição com quatro jogos de invencibilidade sob o comando de Marcão. O Tricolor busca um resultado positivo para seguir na luta para entrar no G-6 que vale vaga na Libertadores de 2022.