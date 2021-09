Fred - Lucas Mercon / Fluminense

Rio - Principal ídolo recente do Fluminense, Fred acredita que o Tricolor pode evoluir no segundo turno do Brasileiro. O centroavante admitiu que a maratona de jogos pesou e atrapalhou o desempenho do clube carioca na primeira parte da competição.

"O primeiro turno foi um pouco abaixo devido à participação em três competições simultâneas, o que não é fácil. Libertadores, que é sempre muito dura, com muitas viagens, assim como a Copa do Brasil, com um nível muito alto. A gente está quase com uma temporada emendada na outra, tivemos pouco tempo para descansar. Vamos para 80 jogos em um ano e realmente não é fácil enfrentar essa maratona", afirmou.



Artilheiro do Fluminense na temporada, o atacante disse que confia em uma evolução da equipe e projetou a luta por uma vaga na Libertadores como o objetivo do elenco tricolor no Brasileirão.

"No segundo turno a gente está fazendo contas para pegar uma sequência grande de vitórias, ainda sem muito tempo para treinar, para embalar de vez no Brasileiro e olhar para cima, para uma vaga na Libertadores, que é o nosso objetivo. Já temos isso traçado e vamos dar a vida para isso", disse.