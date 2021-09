Luiz Henrique destaca parceria com Fred e exalta assistência do veterano - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/09/2021 14:46

Rio - Após a vitória do Fluminense por 2 a 1 contra o São Paulo, no último domingo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Luiz Henrique destacou a parceria com o centroavante Fred. O jogador recebeu assistência do veterano para marcar o segundo gol do triunfo tricolor.

"Não sabem como é… Muito bom jogar com o Fred, sempre me orienta. Fala pra fazer o facão que ele vai dar a bola. Eu via ele jogando na seleção brasileira e pensava em jogar do lado dele. Fico feliz de jogar do lado dele", disse Luiz Henrique em entrevista após a partida.

O Fluminense ocupa a sétima colocação e soma 28 pontos. Na próxima quarta-feira (15), o Tricolor muda a chave e enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão, pelo jogo da volta na Copa do Brasil. Na primeira partida, o clube carioca perdeu por 2 a 1 para o Galo.