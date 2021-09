Fluminense derrotou o São Paulo por 2 a 1 - Lucas Mercon

Fluminense derrotou o São Paulo por 2 a 1Lucas Mercon

Publicado 12/09/2021 22:27 | Atualizado 12/09/2021 22:41

Rio - Foi com sufoco no fim, mas o Fluminense confirmou a boa fase no Brasileiro e levou a melhor contra o São Paulo, no Maracanã. Com gols de Nino e Luiz Henrique, a equipe carioca venceu por 2 a 1. O resultado foi a segunda vitória seguida do Tricolor Carioca na competição. Nos últimos cinco jogos, a equipe carioca não foi derrotada e venceu três confrontos.

O clube das Laranjeiras se manteve em sétimo lugar na competição com 28 pontos. No entanto, a vantagem do Corinthians, sexto colocado, caiu para apenas um ponto. Os seis primeiros colocados se classificam para a Libertadores.

Fluminense e São Paulo têm compromissos no meio de semana pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor Paulista recebe o Atlético-GO, no próximo domingo. Já o clube carioca encara o Cuiabá, fora de casa, no próximo dia 20.

O primeiro tempo entre Fluminense e São Paulo foi de muita transpiração e pouca inspiração. O clube carioca teve mais a bola, mas não conseguiu criar grandes oportunidades. O mesmo aconteceu em relação à equipe paulista. Praticamente não houve chutes para gol.



O São Paulo teve um gol anulado pela arbitragem logo no começo da partida. Reinaldo cruzou para bela cabeçada de Luciano. Porém, o lance acabou invalidade porque a bola saiu pela linha de fundo antes do cruzamento do jogador do clube paulista.

O Fluminense teve oportunidades em duas cobranças de falta de Danilo Barcelos. Na primeira, o lateral finalizou para fácil defesa de Tiago Volpi e na segunda acabou chutando por cima do gol do clube paulista.

O segundo tempo começou e com quatro minutos o Fluminense abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Danilo Barcelos, a zaga do São Paulo não conseguiu cortar e a bola sobrou para Nino colocar a bola no fundo das redes.

Aos 14 minutos, o São Paulo chegou ao empate. A defesa do Fluminense deu bobeira e Luciano saiu na cara do gol, o centroavante driblou Marcos Felipe e acabou derrubado por Nino. Na cobrança, Reinaldo cobrou e deixou tudo igual no Maracanã.

Com o jogo empatado, o Fluminense foi para cima. Em bela jogada coletiva, Fred finalizou para boa defesa de Volpi. Porém, aos 20 minutos não teve jeito, Fred deu belo passe para Luiz Henrique, o atacante ganhou de Miranda e finalizou sem chances de defesa para Tiago Volpi.

Aos 28 minutos, o Fluminense chegou novamente. Danilo Barcelos cobrou falta com força e obrigou Volpi a fazer bela defesa. Aos 37 minutos foi vez do São Paulo. Em bela cobrança de Rigoni, Marcos Felipe salvou o clube carioca. No lance seguinte, após cruzamento de Benítez, novamente Rigoni deu um belo chute, mas a bola acabou indo para fora.

Aos 42 minutos, o São Paulo teve outra grande oportunidade. Vitor Bueno recebeu e se virou bem para cima de Nino e finalizou para grande defesa de Marcos Felipe, salvando o Fluminense. Os últimos minutos foram de muita pressão do clube paulista no Maracanã. No entanto, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu segurar e garantir os três pontos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 1 SÃO PAULO



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Cartões amarelos: Igor Gomes (São Paulo), Miranda (São Paulo), Rigoni (São Paulo) e Gabriel Neves (São Paulo); Fred (Fluminense), Nino (Fluminense), Luccas Claro (Fluminense) e André (Fluminense)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Nino (Fluminense), aos 5 minutos do 2º tempo; Reinaldo (São Paulo), aos 15 minutos; e Luiz Henrique (Fluminense), aos 20



FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André; Nonato (Wellington) e Yago Felipe; Luiz Henrique (Samuel Xavier), Caio Paulista (David Braz) e Fred (Bobadilla). Técnico: Marcão.



SÃO PAULO: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Galeano (Rigoni), Luan (Benítez), Igor Gomes (Gabriel), Gabriel Sara (Nestor) e Reinaldo; Luciano e Pablo (Vitor Bueno). Técnico: Hernán Crespo.