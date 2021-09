Marlon - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 13/09/2021 14:04

Rio - Fica nas Laranjeiras! O Fortaleza retirou seu interesse na contratação do lateral-esquerdo Marlon, do Fluminense. De acordo com o site "NETFLU", o técnico do Leão, Juan Pablo Vojvoda, pretende apostar nos jogadores das categorias de base para compor elenco e isso fez com que o atleta Tricolor saísse da lista de prioridades para contratação.

Com o fim da janela de transferências para o mercado europeu, Marlon teria poucos destinos prováveis e que não demonstraram interesse na contratação do lateral.

Marlon teve duas passagens por empréstimo no velho continente. Boavista, de Portugal, e Trabzonspor, da Turquia. O lateral-esquerdo retornou ao Fluminense e segue treinando com o grupo. Relacionado para os últimos jogos do Tricolor das Laranjeiras, o atleta ainda não teve oportunidade.

O jogador tem contrato com o Fluminense até o fim de 2022 e deve compor elenco pelo menos até o fim desta temporada.