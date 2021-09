Marcão em coletiva - Reprodução

Publicado 13/09/2021 09:03

Rio - Depois de amargar o banco de reservas por um longo tempo, Calegari ganhou uma nova chance no time titular do Fluminense na vitória por 2 x 1 diante do São Paulo, no último domingo. Após o jogo no Maracanã, o treinador Tricolor Marcão elogiou a volta do lateral-direito e explicou a escolha de deixar Samuel Xavier no banco.

"O Samuel vinha com muita minutagem e o estafe entende que temos um grupo e no momento que precisarmos daquele que não está jogando, ele estará preparado. O Calegari estava preparado e fez uma excelente partida. Já tinha dado resposta no passado. Só confiamos no trabalho dele e ele respondeu", explicou o treinador.

Após o resultado positivo no Brasileirão, o Fluminense volta o foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira vai enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão, na partida de volta das quartas de final. O primeiro jogo terminou com o revés de 2 a 1, e, portanto, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença se quiser se classificar direto. Em caso de vitória por um gol, a partida vai para os pênaltis, já que a regra do fora de casa não se aplica mais.