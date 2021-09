Nenê - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/09/2021 14:25

Rio - Nesta terça-feira (14), o jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo", criticou a postura do meio-campista Nenê, após ter rescindido com o Fluminense. O jogador deve assinar contrato de rescisão nesta terça e, em seguida, encaminhar uma negociação com o Vasco. A informação foi noticiada primeiramente pelos canais "Raiz Tricolor e Machão da Gama".

"Bastou um curto período no banco de reservas para que a felicidade, identificação, ou qualquer outro adjetivo ficasse em segundo plano. Nene nunca aceitou banco e vai para o Vasco porque sabe que lá não existe essa possibilidade. O Eu em primeiro lugar. Sempre foi", disse o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo.

Desde que assumiu o Fluminense, o técnico Marcão não tem escalado o meia na equipe titular. Após bancar algumas partidas ao lado dos reservas. Nenê ficou insatisfeito e deve assinar com o Vasco que, inclusive, teve aval do técnico Fernando Diniz, com quem já trabalhou em 2019, vestindo a camisa do Tricolor.