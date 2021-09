Nino e a esposa Larissa Mota posam em frente ao mural de atletas com a foto do zagueiro na sala de troféus do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Nino e a esposa Larissa Mota posam em frente ao mural de atletas com a foto do zagueiro na sala de troféus do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 14/09/2021 12:51

Primeiro jogador do Fluminense a conquistar uma medalha de ouro olímpica no futebol, Nino foi homenageado pelo Tricolor. O zagueiro ganhou um pôster na galeria de jogadores e atletas que fizeram história no clube, localizada na sala de troféus nas Laranjeiras.



O Fluminense ainda entregou uma placa comemorativa pela conquista a Nino, ao preparador físico Marcos Seixas e ao médico Marco Azizi, que também fizeram parte da delegação brasileira que conquistou o ouro olímpico.



“É uma honra indescritível estar aqui e viver este momento. É difícil até encontrar as palavras. Cheguei ao clube em 2019 e posso dizer que tenho vivido muito mais do que um dia eu sonhei. O Fluminense também me deu a oportunidade de chegar à Seleção, disputar os Jogos Olímpicos e de conquistar esse ouro. Fico muito honrado de estar na memória do clube a partir de hoje", afirmou Nino ao site oficial do Fluminense.



Apesar de ser a segunda medalha olímpica - estava na comissão técnica da Rio-2016 -, Marcos Seixas também se emocionou com a homenagem. " Eu devo muito ao Fluminense. Comecei como estagiário no clube há mais de 20 anos. Este é um clube diferente, que tenho muito orgulho de trabalhar".



Por fim, o coordenador do departamento nas categorias de base desde 2010, Dr. Marco Azizi, também agradeceu pela homenagem.



“Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que um dia estaria aqui. Eu estava olhando as fotos aqui na sala, vendo o Rivellino, e me lembrei da minha época de torcedor de arquibancada, quando eu assistia ao Fluminense lá de cima, com 6 ou 7 anos de idade, e eu jamais poderia imaginar que um dia seria médico do clube pelo qual eu sempre torci".