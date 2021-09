André e Nonato podem desfalcar o Fluminense na Copa do Brasil - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 14/09/2021 16:37 | Atualizado 14/09/2021 17:08

Rio - Nesta terça-feira (14), os volantes André e Martinelli, sentiram dores no treino, no entanto, o primeiro viajou com a delegação do Fluminense para o confronto contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, mas ainda é dúvida. A informação é do portal "GE". Além deles, de acordo com o jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo", o zagueiro Manoel não viajou também.

Por outro lado, o Tricolor pode suprir as ausências com Wellington e Martinelli, para disputar as duas vagas que formam a trinca de meio-campistas do clube carioca, ao lado de Yago Felipe, na fase decisiva contra o Atlético.

A provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André (Wellignton), Nonato e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.