Nenê não é mais jogador do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 14/09/2021 18:07

Em um rápido comunicado, o Fluminense confirmou a rescisão de contrato amigável com Nenê. Nesta terça-feira, o meia de 40 anos compareceu ao CT Carlos Castilho para se despedir dos companheiros e assinar sua saída, ficando livre para acertar com o Vasco até dezembro de 2022.

"O Fluminense agradece os ótimos momentos de Nenê pelo clube, os gols marcados e deseja a ele todo o sucesso nos próximos desafios profissionais", diz parte do comunicado oficial.



Insatisfeito com as poucas chances no time, Nenê acertou na noite de segunda-feira a rescisão com a diretoria tricolor, que não se opôs à saída. Com contrato apenas até dezembro deste ano, o jogador não estava nos planos para a próxima temporada.



Com as conversas por renovação paradas, Nenê viu com bons olhos o interesse do Vasco. Depois de ser destaque do Fluminense na temporada de 2020 e artilheiro com 20 gols, o experiente jogador não fazia grande 2021. O desempenho em campo caiu, tanto que marcou apenas cinco vezes e deu seis assistências.



Em má fase na parte final de trabalho de Roger Machado, Nenê perdeu mais espaço com Marcão e deixa o Fluminense após 118 jogos, 28 gols e 16 assistências desde 2019. O destino será o Vasco, onde jogou entre 2015 e 2018. Na época, ele se transferiu para o São Paulo, também porque estava insatisfeito com a reserva.